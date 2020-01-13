RU  UA

Лайм

Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney: видео

Гарри рассказал директору Disney о желании супруги заниматься озвучкой фильмов

понедельник, 13 января 2020, 13:54
читати статтю українською

В сети всплыло видео, на котором принц Гарри говорит с генеральным директором Disney Бобом Айгером о работе для Меган Маркл. Разговор состоялся в июле 2019 года на лондонской премьере фильма "Король Лев", за полгода до того, как Гарри и Меган объявили о желании отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми.

Принц Гарри поговорил с Бобом Айгером на премьере фильма "Король Лев"

"Вы знаете, что она делает озвучку?" - говорит принц Гарри Айгеру.

"О, правда?" - удивляется тот.

"Вы знали об этом? Вы, кажется, удивлены, - говорит Гарри, указывая на супругу, которая беседовала с Бейонсе и ее мужем JAY-Z в нескольких метрах от него. - Она действительно заинтересована в этом".

"Конечно, - отвечает Айгер. - Мы бы хотели попробовать".

Видео стало популярным в сети после сообщения о том, что Меган подписала контракт с Disney на озвучку фильмов студии. Согласно договору, гонорар Меган Маркл будет пожертвован благотворительной организации "Слоны без границ", защищающей животных от браконьеров.

Первый проект Маркл был записан до Рождества, а значит решение было принято до того, как бывшая актриса Форс-мажоров и ее муж публично заявили, что отступят от королевских обязанностей и станут финансово независимым.

Королева Елизавета тем временем инициировала встречу со старшими членами королевской семьи, чтобы обсудить будущие роли герцога и герцогини Сассекских. На ней будут присутствовать принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз, а Меган Маркл присоединится к дискуссии по телефону из Канады.

Издание BBC сообщает, что среди вопросов, которые будут обсуждаться, - какое финансирование получат принц Гарри и Меган Маркл, сохранят ли они свои титулы и какие королевские обязанности продолжат выполнять.

загрузка...
  • Огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия. Старший внук королевы Елизаветы II мечтает видеть семью одной командой.
  • Читайте также на theLime, почему Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий. При этом принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить дела с королевской семьей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии

Российская актриса Рената Литвинова рассказала о последствиях ДТП в день своего 53-летия. Актриса попала под машину на пешеходном переходе

Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве

Певица Maruv опубликовала гламурную фотосессию после кражи сумки в центре Киева

Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер

Украинский фотограф Саша Самсонова сняла Кайли и Кендалл Дженнер для рекламной фотосессии бренда сестер.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: