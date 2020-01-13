Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney: видео

В сети всплыло видео, на котором принц Гарри говорит с генеральным директором Disney Бобом Айгером о работе для Меган Маркл. Разговор состоялся в июле 2019 года на лондонской премьере фильма "Король Лев", за полгода до того, как Гарри и Меган объявили о желании отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми.
Принц Гарри поговорил с Бобом Айгером на премьере фильма "Король Лев"
"Вы знаете, что она делает озвучку?" - говорит принц Гарри Айгеру.
"О, правда?" - удивляется тот.
"Вы знали об этом? Вы, кажется, удивлены, - говорит Гарри, указывая на супругу, которая беседовала с Бейонсе и ее мужем JAY-Z в нескольких метрах от него. - Она действительно заинтересована в этом".
"Конечно, - отвечает Айгер. - Мы бы хотели попробовать".
Видео стало популярным в сети после сообщения о том, что Меган подписала контракт с Disney на озвучку фильмов студии. Согласно договору, гонорар Меган Маркл будет пожертвован благотворительной организации "Слоны без границ", защищающей животных от браконьеров.
Первый проект Маркл был записан до Рождества, а значит решение было принято до того, как бывшая актриса Форс-мажоров и ее муж публично заявили, что отступят от королевских обязанностей и станут финансово независимым.
Королева Елизавета тем временем инициировала встречу со старшими членами королевской семьи, чтобы обсудить будущие роли герцога и герцогини Сассекских. На ней будут присутствовать принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз, а Меган Маркл присоединится к дискуссии по телефону из Канады.
Издание BBC сообщает, что среди вопросов, которые будут обсуждаться, - какое финансирование получат принц Гарри и Меган Маркл, сохранят ли они свои титулы и какие королевские обязанности продолжат выполнять.
- Огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия. Старший внук королевы Елизаветы II мечтает видеть семью одной командой.
- Читайте также на theLime, почему Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий. При этом принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить дела с королевской семьей.
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