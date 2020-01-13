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Теперь каждый сам по себе: огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия

Старший внук королевы Елизаветы II мечтает видеть семью одной командой, но, увы...

понедельник, 13 января 2020, 13:30
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Принц Уильям не в восторге от решения брата, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия и начать независимую от королевской семьи жизнь.

Как пишет The Times, старший внук королевы Елизаветы II выразил свое огорчение по поводу того, что теперь они не "команда". И каждый из братьев теперь "сам по себе".

"Мы всю жизнь прожили бок о бок, теперь так не получится. Теперь каждый сам за себя. Мне грустно от этого, - признался принц Уильям. - Все, что мы можем сделать, и все, что я могу сделать, это двигаться дальше и поддерживать их, надеяться, что придет время, когда все мы придем к общему мнению. Я хочу видеть всех в одной команде".

Ранее беспокойство по этому поводу выразили и близкие Меган Маркл. Отец герцогини и ее сводная сестра не поддержали ее решения отказаться от королевских полномочий.

Что же касается реакции королевы, в заявлении Букингемского дворца подчеркнули, что обсуждения этого вопроса с герцогом и герцогиней Сассексскими еще "находятся на ранней стадии". Мол, для окончательного решения еще потребуется время и с выводами Елизавета II не спешит. При этом один из источников местной прессы отметил, что во дворце решением принца Гарри и его жены расстроены.

  • Любопытно, что вскоре после внезапного заявления принца Гарри и Меган Маркл их восковые фигуры убрали из Музея мадам Тюссо. Теперь рядом с королевской семьей в музее зияет пустота.
  • Читайте также на theLime, почему Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий. При этом принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить дела с королевской семьей.

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