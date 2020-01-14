Вы с братом - лучшее в моей жизни: MONATIK впервые показал младшего сына

Украинский хитмейкер MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона.

В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике. Впрочем, как и старшего сына Даниила. В день рождения Платона заботливый отец опубликовал на личной странице в Instagram их совместное фото. Очевидно, сделанное вскоре после рождения именинника.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко", - вспомнил MONATIK.

В своем посте музыкант выразил надежду, что однажды его сын отыщет в сети этот пост и запустит в небо счастливый, полный ностальгии взгляд: "Не скучай, Vitamin D получай. Старший брат всегда рядом, как и мы", - добавил он под снимком. Обоих сыновей певец назвал лучшим из того, что у него получалось в жизни.

В скором времени пост MONATIK’а собрал более 200 тыс. лайков и более тысячи комментариев, в которых поклонники певца принялись гадать, на кого же похож мальчик. В большинстве случаев утверждают, что на папу. Так ли это, покажет время.

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, донедавна поклонникам музыканта не были известны даже имена его детей. Но самые внимательные расслышали их на свежем альбоме хитмейкера "LOVE It Ритм". А если точнее - в треке "Моим", в котором певец обращается к сыновьям и отпускает фразу "Это от души. Для Дани и Платоши".

Ранее MONATIK и другие украинские артисты вошел в список "100 самых влиятельных украинцев". Компанию певцу в престижном рейтинге составили певица Тина Кароль, хип-хоп-исполнительница alyona alyona, актриса Ирма Витовская и другие.

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