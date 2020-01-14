Вы с братом - лучшее в моей жизни: MONATIK впервые показал младшего сына

Украинский хитмейкер MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона.
В этом месяце мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике. Впрочем, как и старшего сына Даниила. В день рождения Платона заботливый отец опубликовал на личной странице в Instagram их совместное фото. Очевидно, сделанное вскоре после рождения именинника.
"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко", - вспомнил MONATIK.
В своем посте музыкант выразил надежду, что однажды его сын отыщет в сети этот пост и запустит в небо счастливый, полный ностальгии взгляд: "Не скучай, Vitamin D получай. Старший брат всегда рядом, как и мы", - добавил он под снимком. Обоих сыновей певец назвал лучшим из того, что у него получалось в жизни.
В скором времени пост MONATIK’а собрал более 200 тыс. лайков и более тысячи комментариев, в которых поклонники певца принялись гадать, на кого же похож мальчик. В большинстве случаев утверждают, что на папу. Так ли это, покажет время.
Напомним, донедавна поклонникам музыканта не были известны даже имена его детей. Но самые внимательные расслышали их на свежем альбоме хитмейкера "LOVE It Ритм". А если точнее - в треке "Моим", в котором певец обращается к сыновьям и отпускает фразу "Это от души. Для Дани и Платоши".
- Ранее MONATIK и другие украинские артисты вошел в список "100 самых влиятельных украинцев". Компанию певцу в престижном рейтинге составили певица Тина Кароль, хип-хоп-исполнительница alyona alyona, актриса Ирма Витовская и другие.
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