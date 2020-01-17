Олю Полякову поздравляют с днем рождения, но реальный возраст певицы - большая загадка

17 января певица Оля Полякова отмечает день рождения и принимает массу лестных поздравлений от своих поклонников. Говорят, артистке исполнилось 36 лет, при этом сама Полякова о цифрах говорит редко. "Возраста не существует, пока у тебя крепкая ж*па и чувство юмора!" - шутит она в Instagram.

К этой дате на theLime вышел короткий материал об отдыхе певицы в Мексике, в котором также упоминался ее возраст. Но уже вскоре мы получили вопрос читателей, почему наши данные расходятся с информацией в Википедии, где сообщается, что Полякова родилась в 1979 году и должна праздновать сейчас свой 41-й день рождения. Ситуация оказалось любопытной, потому что кое-что из найденной в последствии информации действительно наталкивает на мысль о том, что певица могла скрыть свою реальную дату рождения. Подробнее об этом - далее в материале.

Что о своем возрасте говорит Полякова?

Начать стоит с официальной информации. И по факту она такова, что в беседах певица действительно часто избегает темы своего возраста. К примеру, в своем последнем интервью на вопрос Дмитрия Гордона о реальной дате рождения, артистка и вовсе отшутилась, что ей уже за 70. На слухи о том, что в свое время она якобы убавила себе лет, Полякова отвечать не стала.

Покопавшись в материалах СМИ за начало и середину 2000-х, а также прошерстив форумы и открытые базы данных, мы обратились с этим вопросом к представительнице артистки. Нельзя было исключать какие-то личные причины скрывать свой возраст, которые не стоило бы выносить на публику. Но у певицы не стали вести диалог, лишь коротко ответили, что в паспорте Ольги Юрьевны Поляковой указан 1984 год рождения. "Этой информации будет, надеюсь, достаточно", - добавила менеджер.

Что говорят биографии таблоидов и Википедия?

В большинстве доступных биографий певицы действительно указан 1984 год рождения. Но читатель, обративший внимание на нашу ошибку в материале ко дню рождения, добавил к своему сообщению ссылку на Википедию, в которой информация существенно отличается.

Крупнейшая онлайн-энциклопедия утверждает, что Полякова Ольга Юрьевна родилась 17 января 1979 года. В этом Википедия ссылается на материал газеты "Сегодня", который был опубликован 24 января 2001 года. В нем автор Лана Рокси рассказывает о праздновании 22-летия Поляковой в ночном клубе "Сплит":

"Бытует такое мнение, что 22 - это самое счастливое число. Так это или нет, но Ольга Полякова, ее продюсер Ирина Ковальская и КМ-студия, свято веруя в истинность приметы, решили хорошо, с размахом отметить двадцатидвухлетие певицы. А для этого провели в ночном клубе "Сплит" в рамках нового проекта "Метрополитен-холл" при большом скоплении журналистов, друзей и просто народу первый сольный концерт Ольги Поляковой".

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С того дня прошло 19 лет. И в данном случае нетрудно прибавить эту цифру к 22-летию артистки. Получаем 41.

Всегда ли Оля Полякова скрывала свой возраст?

На этот вопрос ответить трудно, но за некоторые цитаты в архивных интервью артистки зацепиться все-таки можно. К примеру в январе 2016 года в беседе с "КП в Украине" Оля Полякова упомянула: "...мама родила меня в 21 год, как и я свою Машу".

Первую дочь певица родила в 2005-м, и, казалось бы, все сходится. Но ведь закрытым остается другой вопрос - какого года рождения мама Оли Поляковой? И на это нашелся ответ в беседе певицы с изданием "Сегодня" в марте того же года. Гордясь бодростью и внешностью мамы, артистка упоминает, что она одного года рождения с Мадонной.

Безусловно, фраза могла быть шуткой, но если нет, тогда это еще один простой пример. Добавляем 21 к году рождения американской поп-дивы, к 1958-му, и получаем 1979 год рождения.

Что говорят открытые онлайн-базы данных?

В государственных базах данных строка с годом рождения того или иного человека обычно засекречена как личная информация. Интереса ради, мы заглянули в неофициальные базы переписи населения Украины, где сперва поискали себя и своих знакомых. Информация оказалась достоверной, включая не только дату рождения, но и адрес прописки. Почему бы в таком случае не поискать там Полякову Ольгу Юрьевну.

Всего в Украине жителей с такими именем, фамилией и отчеством нашлось 14, но из Винницы один - Полякова Ольга Юрьевна, рожденная 17 января 1979 года.

Как оказалось, возрастом певицы в свое время были озабочены и некоторые ее поклонники, чем на портале городских форумов Gorod.dp.ua посвящена целая тема. В переписке за 2006 год пользовательница с ником polyna опубликовала скриншоты якобы из базы переписи населения с информацией от 2000 года. Полякова Ольга Юрьевна там встречается дважды - с идентичными адресами прописки в Виннице, но с 1978 и 1979 годами рождения.

Тогда же собеседники девушки тоже обратили внимание на разницу в приведенной информации. Ее polyna объяснила тем, что в 2000 году база данных якобы заполнялась вручную и ошибка является простой опечаткой. Не убедительно? Возможно. Но в этой ситуации напрашивается логичный вопрос: если в подобных базах данных удается отыскать верную информацию о себе и знакомых, почему в них нет упоминания об Ольге Юрьевне Поляковой 1984 года рождения?

Резюме и предположения

Безусловно, приведенная выше информация не может быть стопроцентным доказательством. Именно поэтому редакция не берется утверждать, что артистка действительно скрывает свой возраст. Изложенный выше материал является лишь предположением, так как сама тема кажется нам довольно интересной.

Зачем Оле Поляковой скрывать свой возраст, спросите вы. Возможно, ответ на этот вопрос мы узнаем со временем, а пока лишь можем поделиться некоторыми предположениями. Расцвет карьеры Оли Поляковой пришелся на начало 2000-х. Тогда будущая знаменитость пробовала свои силы и на просторах российского шоу-бизнеса, где первым крупным ее продюсером был Александр Ревзин. В свое время именно он поставил самые знаменитые телевизионные шоу-программы - в их числе "Песня года", "Новогодняя ночь на Первом канале", "Славянский базар" и прочие.

В 2005 году Полякова выпустила совместный альбом с певицей Любашей и записала песню "Обними меня" с группой "Чай вдвоем", но на этом сотрудничество Ревзиным закончилось. В 2008-м исполнительница оказалась под крылом продакшн-менеджера Юрия Барыбина, но и на этот раз больших успехов не наблюдалось. Уже спустя четыре года Полякова оказалась в рядах артистов креативного агентства Secret Service Михаила Ясинского. Если предположить, что на тот момент Поляковой действительно было 29 лет (а в сотрудничестве с Ясинским уже 33), то браться за активную раскрутку мало опытной певицы с таким возрастом было бы куда труднее, чем убавить несколько лет и создать "главную блондинку страны", способную зажигать стадионы.

На этом этапе нам стоит повториться, что все изложенное выше является лишь предположением. К Оле Поляковой и ее команде редакция theLime относится с большим уважением и никоим образом не намерена кого-либо обидеть.

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