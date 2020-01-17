Оля Полякова отмечает 36 день рождения в купальнике - такой фигуре можно только позавидовать

17 января свой 36-й день рождения отмечает украинская певица Оля Полякова. "Королева ночи" сбежала от городской суеты и концертов на мексиканский курорт Канкун, где и празднует значимое событие.

Снимками с отдыха артистка поделилась на личной странице в Instagram. На побережье Карибского моря Полякова отправилась вместе со своей 8-летней дочерью Алисой и продюсером Михаилом Ясинским, который, к слову, и сделал фото, покорившие армию поклонников и коллег певицы по шоу-бизнесу.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну с новым годом", - подписала Оля снимок, на котором запечатлена крупным планом на фоне белоснежного песка.

На других снимках Полякова похвасталась своей безупречной фигурой. Певица позирует в неоновом купальнике, который выгодно подчеркивает длинные ноги артистки, тонкую талию и подтянутые ягодицы. Стоит отметить, что такому телу могут позавидовать даже более юные коллеги звезды.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

В подписи к снимкам певица рассказала, что поездка в Мексику не обошлась без приключений.

"Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось!", - написала исполнительница.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отдыхают в эти дни в Мексике и Потап с Настей Каменских. Пара регулярно делится яркими снимками с отдыха, на которых видно, что супруги не только нежатся на пляже, но и активно занимаются спортом.

Сбежали от зимы к солнцу и Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом. Супруги выбрали для отдыха Доминикану. Звездная пара публикует фотографии с отпуска, среди которых есть и очень откровенные. На одном из снимков солистка "Время и Стекло" позирует топлес.

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