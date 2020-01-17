Виктор Павлик женится - мы спросили его невесту, какой будет свадьба, и ждать ли пополнения в семье

В июне прошлого года народный артист Украины Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова перестали скрывать отношения. С появлением первых слухов девушка согласилась ответить на вопросы theLime и подарила прессе массу тем для обсуждений: тайный роман и очередной развод уже немолодого музыканта, их разница в возрасте и переезд на квартиру к Екатерине. Довольно скоро пара стала появляться на страницах и обложках печатных изданий, но говорить о свадьбе не спешила. Уж больно много всего произошло в их жизнях и требовало времени.

Ближе к зиме ответы Репяховой и самого музыканта на эту тему заметно изменились. В декабре Павлик вспомнил, как однажды ему пророчили пять браков, при этом заявил, что сейчас он уже готов к четвертому и намерен на нем остановиться. Когда же на этой неделе невеста музыканта показала, как выбирает подвенечное платье, мы связались с ней снова и расспросили о планах на свадьбу и медовый месяц.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Несмотря на то, что в сети уже появилось фото Екатерины в свадебном платье, заветного дня еще предстоит дождаться. Узаконить свои отношения пара решила этим летом: "Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения", - объясняет она. Само же торжество запланировано не в Киеве. В Украине или за рубежом - тоже пока секрет. - "Где конкретно, пока не скажу. Это мы держим в тайне".

В целом же мероприятие будет скромным - никаких сватов, поедания хлеба наперегонки и пьяных танцев: "Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и самых близких друзей", - продолжает невеста Павлика.

В нашей прошлой беседе девушка признавалась, что так и не смогла найти общий язык с младшим сыном музыканта. Намерен ли Павлик приглашать на свадьбу детей, пока не известно: "Дети и родные Виктора? Не знаю, мы это не обсуждали. Как он решит, так и будет. Наверное, пригласит. Меня этот вопрос волнует точно не в первую очередь", - отвечает Репяхова. Если с дочерью и старшим сыном артиста она поддерживает отношения, то с младшим - по-прежнему нет. Говорит, что и не видит в этом особого смысла.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Платье в "сториз", продолжает Екатерина, было лишь одним из тех, которые она примеряла в тот день в салоне. По традиции, будущий супруг при выборе платья не присутствовал, а фото в сети точно не видел: "Он вообще редко их смотрит. Там, кстати, не окончательный вариант на фото, просто одно из платьев, которые я примеряла. А так да, то самое я уже выбрала", - добавляет она.

После свадьбы пара отправится в медовый месяц. Увы, долго расслабляться не выйдет, но кое-что в планах таки есть: "Да, c планами на медовый месяц уже определились, но пока не станем разглашать. Это будет совсем недлительный отпуск, потому что уже намечено очень много работы после свадьбы".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с мамойФото: instagram.com/repyahovakate

В конце нашей короткой беседы, интересуемся у девушки, намерена ли она родить музыканту детей. На этот вопрос Екатерина отвечает не сразу: "Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов через год-два, посмотрим. Пока не готова ответить".

загрузка...

Через мгновение девушка признается, что этот вопрос с будущим мужем они уже обсуждали и даже знают, как назовут малышей: "А вообще, да. Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших возможных детей мы тоже уже знаем. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.