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Молодая невеста Виктора Павлика показала свадебное платье - пара даже определилась с датой

Концертный директор артиста ответила на расспросы любопытных пользователей соцсети

четверг, 16 января 2020, 14:30
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Невеста народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертный директор Катерина Репяхова поделилась с подписчиками фотографией из свадебного салона, в котором выбирает подвенечное платье.

Таким образом в личных Instagram-сториз девушка ответила на вопрос любопытных фолловеров, определилась ли пара с датой свадьбы. Ведь раньше Репяхова неоднократно признавалась, что такие планы с будущим супругом обсуждаются.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Вдаваться в подробности Екатерина не стала, лишь коротко ответила, что с датой важного события в ее жизни они определились "давно". К своему посту она добавила снимок, на котором позирует в белом свадебном платье.

Действительно ли Репяхова остановилась на этом варианте подвенечного наряда не известно, однако это пока первое и единственное подобное фото. В своем посте девушка также поблагодарила фолловеров за вопрос.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Сам же Виктор Павлик ранее признавался, что уже давно знаком со своей будущей тещей, которая старше его лишь на 4 года. Какого мнения мать 25-летней Репяховой об избраннике ее дочери и их разнице в возрасте, артисту не интересно: "Главное, что мы с Катей любим друг друга. Мне когда-то нагадали пять браков, но очень хочется уже остановиться на четвертом", - говорил он.

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