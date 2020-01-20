Ольга Фреймут попрощалась с погибшей в ДТП подругой-телеведущей

Телеведущая Ольга Фреймут, некогда звезда проекта "Ревизор", посвятила пост в Instagram погибшей в ДТП коллеге и близкой подруге Соломии Островской.

Девушка погибла 19 января неподалеку от Житомира на трассе Киев-Чоп. По словам очевидцев, автомобиль Островской столкнулся с грузовиком. Как отметила в своем посте Фреймут, с коллегой ушла часть ее сердца.

"Ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней", - написала ведущая, приложив к своему посту фотографию Островской.

Как добавила Фреймут, при жизни ее подруга была "слишком идеальной", чтобы быть правдой. Подписчики телеведущей выразили ей свои соболезнования в комментариях под снимком.

Примечательно, что еще утром 19 января Соломия Островская публиковала в личном блоге фотографии с отдыха в итальянских Альпах.

Фото: instagram.com/solomiaostrovska

Фото: instagram.com/solomiaostrovska

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