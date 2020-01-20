В Украине в страшном ДТП погибла владелица известной клиники: фото

19 января на трассе Киев-Чоп в ДТП погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины Genesis и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Вголос".

Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах. По словам очевидцев, авария случилась рядом с Житомиром на трассе. Известно, что автомобиль Островской столкнулся с грузовиком.

Отмечают, что еще утром 19 января Островская публиковала фото с отдыха на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинская ведущая и близкая подруга погибшей Ольга Фреймут выразила слова соболезнования близким Островской на своей Instagram-странице.

Как сообщал "Апостроф", 19 января во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов