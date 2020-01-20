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Рэп-звезда Карди Би решила удивить Париж своими нарядами, но явно перестаралась с креативом (фото)

По всей видимости, певица ну очень хотела удивить публику. И ей это удалось

понедельник, 20 января 2020, 17:16
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Рэп-звезда Карди Би прилетела в Париж, где продемонстрировала французам небывалый креатив и стремление не только шагать в ногу с модой, но и опережать ее. Удалось ли артистке удивить аудиторию? О, да. Может, не совсем так, как изначально планировалось, но о внешнем виде знаменитости говорят вот уже третий день к ряду.

В Париже исполнительница со своим супругом, рэпером Offset’ом, посетила галерею скульптора Ричарда Орлинского. Конечно, пару сопровождали папарацци, и перед их объективами Карди решила появиться в поистине незабываемом образе. Снимками своих луков она поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/iamcardib

Первым стал капроновый костюм, обтягивающий тело певицы, шуба и маска со стразами, полностью скрывшая ее лицо. В таком виде Карди Би провела встречу с журналистами и обошла местные достопримечательности.

Фото: instagram.com/iamcardib

Уже на следующий день звездные супруги отправились на выставку работ Ричарда Орлинского, и тогда всем стало ясно, что на первом костюме креатив знаменитости не исчерпался.

Лук второго дня представлял собой закрытое черное обтягивающее платье в пол, которое дополнили берет и снова маска, скрывавшая лицо звезды. Главными элементами эпатажного наряда Карди стали звенящие ключи.

Фото: instagram.com/iamcardib

Фото: instagram.com/iamcardib

Фото: instagram.com/iamcardib

Фото: instagram.com/iamcardib

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Без внимания французов наряды артистки не остались, вот только настоящую оценку им дали уже в соцсети. Фолловеры Карди Би выразили свое недопонимание и поделились забавными предположениями. Так, например, некоторые уверены, что накануне приезда в Париж рэп-звезда неудачно сходила к парикмахеру.

  • Ранее фанов певицы Ники Минаж рассмешила ее восковая фигура в Музее мадам Тюссо. Художники хотели уважить успешную артистку, но что-то пошло не так.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Cardi B

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