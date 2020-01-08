Фанатов рассмешила восковая фигура известной певицы в Музее мадам Тюссо: фото

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине представил новую статую, которая должна была оказаться американской рэп-исполнительницей Ники Минаж. Фигуру одели в точную копию наряда из клипа Anaconda и поставили в пикантную позу, которая сделала певицу популярной. Но фанаты Ники остались недовольны: звезда совершенно на себя не похожа.

Неудачная восковая фигура Ники Минаж в Берлине

Как только фотографии фигуры попали в сеть, поклонники Ники Минаж засыпали их возмущенными комментариями.

"Если бы я была Ники Минаж, я бы попросила их убрать это как можно скорее, - пишут они в Twitter. - С такой восковой фигурой они не уважили Ники Минаж".

Кадр из клипа "Anaconda", который попытались скопировать художники Музея мадам Тюссо

"О, нет, это не Ники Минаж. Это напоминает мне персонажа в Mortal Kombat. В музее мадам Тюссо всегда старались делать похожие восковые фигуры. Что случилось в этот раз? - удивляются фанаты. - Новую восковую статую Ники Минаж в Берлине специально сделали такой ужасной, правда ведь? Они никак не могли подумать, что это хорошо".

Впервые аналогичная восковая фигура Ники Минаж появилась в Музее мадам Тюссо в Лас-Вегасе в 2015 году. Тогд фанаты раскритиковали художников за выбор позы, но певица одобрила работу в своем Instagram. "Мне нравится, не могу дождаться, чтобы увидеть это", - написала она.

Восковая фигура Ники Минаж в Лас-Вегасе

Недавно Ники Минаж вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Кеннета Петти. Избранник звезды имеет криминальное прошлое.

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