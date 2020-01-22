98-летняя мама Сталлоне показала видео из спортзала и стало ясно, в кого пошел бессмертный Рэмбо

Мама актера Сильвестра Сталлоне - та еще звезда соцсетей. Нет, она не снимается в боевиках и нечасто мелькает на ТВ. В чем же секрет популярности, спросите вы. Все дело в том, что женщина просто поражает пользователей Instagram образом жизни, который ведет в свои 98.

Так недавно Жаклин Сталлоне опубликовала в личном блоге видео из спортзала и всем сразу стало ясно, в кого пошел сынуля-звезда боевиков.

Фото: instagram.com/officialjackiestallone

За жизнью Жаклин Сталлоне следят онлайн без малого 30 тыс. пользователей. Практически каждый день в профиле женщины появляется свежий пост: будь то просто фотографии с подружками или снимки ее отдыха в той или другой точке мира. Иногда на совместных фотографиях можно разглядеть и ее знаменитого сына.

Такой активностью женщина может похвастаться не только онлайн. Время от времени в сети появляются фото и видео ее тренировок в спортзале. Сталлоне рассказывает о новых упражнениях и призывает активничать всех своих фолловеров.

Последний подобный ролик собрал более 14 тыс. просмотров. В комментариях под постом пользователи сети восхищаются Жаклин и желают ей долгих лет жизни в крепком и здоровом теле.

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