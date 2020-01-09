В сети нашли фото 42-летнего Джона Коннора из "Терминатора", и его не узнать - время оказалось нещадным

Поклонники "Терминатора" бурно обсуждают в соцсетях беспощадность времени, возраста и ушедшей славы. Все дело в том, что в сети они отыскали фотографию 42-летнего Эдварда Ферлонга, сыгравшего в топ-боевике 90-х Джона Коннора, сына Сары Коннор и будущего лидера всемирного сопротивления в войне между человечеством и машинами.

В Twitter утверждают, что Ферлонга засняли на праздновании Нового года в одном из заведений во Флориде. Взглянув на парня, которого в "Терминаторе" называли последней надеждой человечества, в сети пришли к выводу, что жизнь оказалась к нему куда более жестокой, чем злобный робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика.

Фото тут же стало вирусным и облетело таблоиды и паблики. Некоторые поклонники боевика разводят руками, ведь в фильме милахе Ферлонгу было всего 14 лет. В не менее успешной для него "Американской истории Х" - чуть более 20-ти.

"Почему машины из будущего не знали, что чувака нужно убивать не оружием, а пиццей?", "Ох, жизнь жестянка. Был Джон и нет теперь Джона", "Поверить не могу, что это Ферлонг", - пишут под снимками.

Автором фотографии якобы был случайный посетитель бара, который узнал в мужчине того самого Джона Коннора. Судя по всему, актер даже не заметил, что угодил в объектив.

Поклонники певицы Адель обсуждают ее резкое похудение. За последнее время артистка сбросила 20 кг и теперь ее фанам просто не терпится узнать ее методы.

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