Умер сын известной актрисы и звезда "Интернов" - названа причина

В Москве на 52 году жизни умер актер Данила Перов, звезда сериала "Интерны" и сын Раисы Рязановой, актрисы фильмов "Ералаш", "Москва слезам не верит", "Солдаты" и других. Прискорбной новостью сперва поделились на сайте "Содружества актеров Таганки".

Некоторое время причина смерти Перова оставалась неизвестной. Вскоре актриса Елена Скороходова сообщила на личной странице в Facebook, всему виной был оторвавшийся тромб.

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил <...> Причина - тромб", - коротко сообщила актриса, выразив родным актера свое сочувствие.

Как отметили в "Содружестве Таганки", при жизни Данила Перов был отзывчивым и любимым членом коллектива, заслуженным артистом РФ. В числе наиболее известных проектов с участием Перова сериалы "Интерны", "Отель "Элеон" и "Универ".

Насколько известно, Перов - единственный сын 75-летней Рязановой. Теперь же у актрисы остался только внук Андрей, сын актера.

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