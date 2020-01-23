RU  UA

Лайм

Умер сын известной актрисы и звезда "Интернов" - названа причина

Коллеги актера выразили родным свои соболезнования

четверг, 23 января 2020, 17:27
читати статтю українською

В Москве на 52 году жизни умер актер Данила Перов, звезда сериала "Интерны" и сын Раисы Рязановой, актрисы фильмов "Ералаш", "Москва слезам не верит", "Солдаты" и других. Прискорбной новостью сперва поделились на сайте "Содружества актеров Таганки".

Некоторое время причина смерти Перова оставалась неизвестной. Вскоре актриса Елена Скороходова сообщила на личной странице в Facebook, всему виной был оторвавшийся тромб.

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил <...> Причина - тромб", - коротко сообщила актриса, выразив родным актера свое сочувствие.

Как отметили в "Содружестве Таганки", при жизни Данила Перов был отзывчивым и любимым членом коллектива, заслуженным артистом РФ. В числе наиболее известных проектов с участием Перова сериалы "Интерны", "Отель "Элеон" и "Универ".

Насколько известно, Перов - единственный сын 75-летней Рязановой. Теперь же у актрисы остался только внук Андрей, сын актера.

  • Ранее в возрасте 77 лет в Лондоне скончался легендарный британский комик Терри Джонс, один из основателей комедийной труппы "Монти Пайтон".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: кино

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи

Отец Меган Маркл Томас Маркл раскритиковал решение дочери и принца Гарри отказаться от полномочий и стать финансово независимыми

Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь

Брэд Питт в 56 лет назвал себя старым и рассказал, за что благодарен в жизни

Настя Каменских никак не угодит фанам - певице советовали похудеть, а теперь зовут тощей (фото)

Певица Настя Каменских показала свежие фото из Мексики, и фаны решили, что спорт пора бросать

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: