Умер известный британский комик Терри Джонс, придумавший "Монти Пайтон"

В возрасте 77 лет в Лондоне скончался легендарный британский комик Терри Джонс, один из основателей комедийной труппы "Монти Пайтон". Печальную новость изданию BBC сообщил его агент.

В последние годы режиссер, сценарист и актер страдал от деменции. Неизлечимое нейродегенеративное заболевание ему диагностировали в 2015 году, и уже через 2 года Джонс не мог говорить.

"Он был не просто одним из самых смешных писателей-исполнителей своего поколения, он был комиком эпохи Возрождения - сценаристом, режиссером, ведущим, историком, блестящим детским писателем и самой теплой, самой замечательной компанией, которую вы могли бы захотеть", - сказал о друге его скорбящий коллега по "Монти Пайтону" Майкл Пэйлин

Джонс и Пэйлин познакомились во время учебы в Оксфордском университете в 1960-х годах. Объединившись с Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом, Джоном Клизом, а также известным режиссером Терри Гиллиамом, друзья создали юмористическое телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона", которое стало мировым хитом.

Самые культовые фильмы Джонса - "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975), "Монти Пайтон: Житие Брайана" (1979), "Смысл жизни по Монти Пайтону" (1983).

После "Пайтона" Джонс как сценарист и режиссер воплотил множество телевизионных и театральных проектов, написал около 20 детских книг и регулярно писал статьи для британских газет. В 2016 году он получил награду BAFTA за выдающиеся достижения в телевидении и кино.

"Мы глубоко опечалены тем, что должны объявить о смерти любимого мужа и отца, Терри Джонса. В течение последних нескольких дней его жена, дети, большая семья и многие близкие друзья постоянно были с Терри, когда он тихо угасал в своем доме на севере Лондона, - говорится в заявлении семьи Джонса. - Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необычайный юмор доставляли удовольствие миллионам людей на протяжении 60 лет. Его работа с Монти Пайтоном, его книги, фильмы, телевизионные программы, стихи и другие работы будут жить вечно, подходящее наследие для настоящего эрудита".

Семья комика также выразила надежду, что однажды деменция, неизлечимая на сегодняшний день, будет полностью ликвидирована.

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