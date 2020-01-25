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Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья

Супруги живут на съемной квартире

суббота, 25 января 2020, 14:21
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Автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко после свадьбы обустраивают квартиру. Супруги купили огромный диван, который разместился в гостиной. Правда, мебель влюбленные покупают в арендованную квартиру, поскольку своим жильем пока не обзавелись.

Об этом телеведущий рассказал в интервью "КП" в Украине". По словам Дмитрия, они с женой живут на съемной квартире, так как еще не определились с форматом семейного гнездышка.

"Пока живем на съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте. Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала снять квартиру, а потом определиться окончательно что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша", - признался Комаров.

Напомним, что Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте "Танці з зірками" никто и догадаться не мог, что они - пара. А в июне 2019-го влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

  • Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как им с Александрой удалось обвенчаться и остаться незамеченными. Радостное событие произошло в июне прошлого года.
  • Также читайте на theLime, чем Комаров покорил победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александру Кучеренко. По словам модели, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.

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