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Алла Пугачева попробовала сделать дерзкое селфи "уточкой", но получилось так себе

70-летняя артистка вновь заставила фанов спорить насчет ее внешности

понедельник, 27 января 2020, 12:58
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70-летняя Алла Пугачева вновь решила сразить фолловеров "внезапным омоложением" и опубликовала в Instagram свежее селфи. Для нового фото примадонна предпочла ярко-красную помаду, которая подчеркнула ее попытку быть в тренде и позировать в кадре "уточкой".

Удачной ли была затея? Этот вопрос оказался довольно спорным. В комментариях под снимками нашлись противоречивые мнения тех, кто решил напомнить певице о возрасте.

"С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я", - прокомментировала снимок Пугачева. Всего за несколько часов он собрал более 70 тыс. лайков, а также сотни комментариев, в которых традиционно обсуждается внешность артистки.

И если одни поддержали рвения Пугачевой оставаться молодой и современной, то другие предпочитают видеть примадонну "настоящей".

"Алла Борисовна, вы прекрасны. Пример нам всем", "По-моему, уже перебор", "Как-то неестественно все это смотрится. Простите", "Наоборот здорово, что человек старается быть молодым душой и телом, разве нет?", "Я вообще не узнаю Аллу Борисовну на последних фото. Происходит уже что-то нездоровое", - дискутируют под снимком.

  • Ранее Алла Пугачева и ее супруг, пародист Максим Галкин, похвалились в Instagram успехами 6-летней дочери Лизы, которая очень любит пение и едва ли не с рождения учит французский язык. Примадонна выложила в сети видео, на котором девочка исполняет хит Джо Дассена.

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