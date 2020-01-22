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Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена

Талант и задатки артистки в дочери Пугачевой фаны отмечали уже не раз

среда, 22 января 2020, 14:32
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Алла Пугачева и ее супруг, пародист Максим Галкин, похвалились в Instagram успехами 6-летней дочери Лизы, которая очень любит пение и едва ли не с рождения учит французский язык.

На личной странице Галкина в соцсети появилось короткое видео, очевидно, снятое самой Пугачевой. За кадром слышен голос артистки, которая решила запечатлеть песню Джо Дассена в исполнении дочери.

"Поем. Продолжаем музицировать", - коротко прокомментировал видео Галкин.

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Талант и задатки артистки в дочери Пугачевой ее фаны отмечали уже неоднократно. Девочка обладает невероятной харизмой и с большим интересом осваивает навыки. Менее чем за сутки видео в профиле Галкина посмотрели более двух миллионов пользователей. В комментариях они также восхищаются милым ребенком.

"Алла Борисовна, у вас просто восхитительная дочь", "Не могу насмотреться. Такое талантливое дитя", "Перед нами будущая артистка", "Есть в кого быть такой талантливой", - дискутируют под роликом.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, в жизни Максима Галкин и Аллы Пугачевой дети появились в 2013 году. Помимо Лызы, пара также воспитывает 6-летнего Гарри. Двойняшек звездным супругам родила суррогатная мать.

  • Ранее певица Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте. Зимний отпуск семья решила провести ближе к солнцу.
  • MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.

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