Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена

Алла Пугачева и ее супруг, пародист Максим Галкин, похвалились в Instagram успехами 6-летней дочери Лизы, которая очень любит пение и едва ли не с рождения учит французский язык.

На личной странице Галкина в соцсети появилось короткое видео, очевидно, снятое самой Пугачевой. За кадром слышен голос артистки, которая решила запечатлеть песню Джо Дассена в исполнении дочери.

"Поем. Продолжаем музицировать", - коротко прокомментировал видео Галкин.

