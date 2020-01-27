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Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие звезды в самых ярких нарядах на церемонии вручения Грэмми-2020

На красной ковровой дорожке главным украшением звезд стала их яркая индивидуальность

понедельник, 27 января 2020, 12:43
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Главным феноменом 62-й ежегодной церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" стала 18-летняя Билли Айлиш, собравшая награды всех главных номинаций. Выдающимся оказался и ее экстравагантный костюм Gucci, вошедший в топ-10 самых запоминающихся образов красной ковровой дорожки.

Также на церемонии выделилась Ариана Гранде в пышном пепельно-сером платье от Giambattista Valli. 26-летняя звезда в облаке шифона подтвердила свой статус "принцессы поп-музыки".

31-летняя певица Lizzo подчеркнула красоту своей пышной фигуры белоснежным платьем от Versace. Гламура и лоска ее образу добавила роскошная накидка из искусственного меха.

Алиша Киз заслуживает сравнения с драгоценной статуэткой. 39-летняя звезда выглядела сногсшибательно в в сияющем серебристом платье от Versace.

FKA Twigs появилась на красной ковровой дорожке в роскошном наряде от Ed Marler. Сочетание сексуального кружевного боди и платья-накидки с объемным капюшоном сделало 31-летнюю певицу похожей на королеву.

50-летняя Гвен Стефани сверкнула стройными ногами в коротком платье от Dolce & Gabbana. Наряд был расшит сотнями ракушек, которые собрал бойфренд звезды, кантри-певец Блэйк Шелтон.

Актриса, певица и близкая подруга Меган Маркл Янина Гаванкар покорила публику элегантностью в красном платье на одно плечо.

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Певица Биби Рекса умело сочетает комфорт и гламур в костюме от Christian Cowan, а блестящий сетчатый топ сделал ее образ сексуальным и стал отличной заменой традиционным украшениям.

Звезда хип-хопа Карди Би на церемонии вручения "Грэмми" стала настоящим живым украшением благодаря расшитому камнями платью Mugler.

Певица Мэгги Роджерс на красной ковровой дороже выделилась сочетанием наивной простоты и элегантности в черном платье Chanel, расшитом крупными золотыми звездами.

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