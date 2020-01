В Лос-Анджелесе раздали премии Грэмми-2020 - одна из статуэток досталась украинке

В ночь на 27 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я ежегодная церемония вручения главной музыкальной премии мира Грэмми-2020. И особенно успешным этот вечер оказался для Билли Айлиш, ведь певица победила во всех главных номинациях.

18-летней исполнительнице вручили статуэтки в категориях "Альбом года" и "Лучшим поп-альбомом" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Песня года" и "Запись года" (Bad Guy), а также "Лучший новый артист". Дебютный лонгплей Билли Айлиш также принес брату певицы Финнеасу О’Коннелу статуэтку в категории "Продюсер года".

Обладательница наибольшего количества номинаций, певица Lizzo, отправилась домой с тремя статуэтками - за "Лучшее сольное поп-исполнение" (Truth Hurts), "Лучшее традиционное R&B-исполнение" (Jerome) и "Лучший современный urban-альбом" (Cuz I Love You).

Отличился в этот вечер и рэпер Lil Nas X, хит Old Town Road которого стал лауреатом в двух категориях - "Лучшее поп-исполнение в дуэте" и "Лучшее музыкальное видео".

Премии в категориях "Лучший рэп-альбом" достались Tyler, The Creator (Igor), "Лучший рок-альбомом" - Cage The Elephant (Social Cues), "Лучший альтернативный альбом" - The Vampire Weekend (Father Of The Bride). Победами в двух категориях отличилась и группа The Chemical Brothers - "Лучшая танцевальная запись" и "Лучший электронный альбом" (No Geography).

Премия в категории "Лучший сборник классической музыки" досталась в этом году украинке Наде Шпаченко за альбом The Poetry Of Places. Пианистка записала его совместно с коллегами из США Джоном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллзом.

Надя Шпаченко с коллегами

Бейонсе отправилась домой со статуэткой "Лучший музыкальный фильм" (Homecoming), а в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" победили аудиомемуары Becoming Мишель Обамы, бывшей первой леди США.

Композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоили премии за "Лучший саундтрек" к сериалу "Чернобыль").

Полный список победителей Грэмми-2020 смотрите на сайте премии.

