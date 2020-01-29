Победитель шоу "Голос країни" попал в ДТП, но так и не дождался полиции

Украинский певец, победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" Иван Ганзера попал в ДТП. Авария произошла по дороге на концерт в Полтаву. За рулем авто находилась супруга музыканта Ольга.

Об инциденте Иван рассказал ведущей Соломии Витвицкой для ее Telegram-канала "Особливе з Соломією". К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

По словам певца, на дороге их подрезала машина с иностранцами арабской внешности - ни на русском, ни на украинском они не разговаривали и вели себя достаточно агрессивно. Супруги вызвали полицию, но на место аварии так никто и не приехал. Свой концерт в Полтаве Ганзера был вынужден отменить.

На своей странице в Facebook Иван написал, что это не первый случай, когда полиция не приезжает на вызов: "За последние 5 лет два раза вызывал полицию. Не приехала ни разу. Может попробовать сделать что-то незаконное и тогда повезет?".

Напомним, что Иван Ганзера приехал в Киев из Харьковской области. У певца проблемы со зрением вследствие родовой травмы.

В 2011 году вокалист принял участие в шоу "Голос країни" и стал его победителем. В финальной песенной дуэли он обошел Тоню Матвиенко и в качестве победителя подписал контракт с музыкальной студией. Артист выпустил два альбома и входит в топ-5 певцов, которые выступают в зоне боевых действий, за что Ганзера даже получил специальный знак отличия от украинской армии.

Ранее в ДТП попала украинская певица Ирина Федишин. Авария произошла в ночь на 16 декабря 2019 года. В автомобиль артистки на большой скорости влетел пассажирский автобус.

Участники украинской инди и электро-поп группы KADNAY едва не попали в автомобильную аварию, когда направлялись на один из своих концертов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.