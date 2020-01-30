Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто станет зятем миллиардера

Дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер помолвлена с египетским конкуристом Найелом Нассаром. О предстоящей свадьбе 23-летняя студентка-медик рассказала в Instagram, опубликовав счастливое фото с женихом.
"Найел Нассар, ты уникальный. На прошлых выходных ты совершенно сбил меня с ног, ты удивил меня в самом значимом из наших любимых мест. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни, учась, взрослея, смеясь и любя вместе. Да, миллион раз да!" - написала девушка.
Всего неделю назад Дженнифер Гейтс в социальных сетях поздравила возлюбленного с днем рождения.
"Не могу выразить словами, насколько ты необыкновенный… Самый сострадательный, умный, веселый, поддерживающий, теплый, смиренный человек", - написала она под фото, на котором запечатлен их романтический поцелуй.
Найел Нассар - профессиональный конкурист. Конкур - вид зрелищных конных соревнований, в которых лошадь преодолевает препятствия разной сложности и высоты. Сам он также не стал скрывать радость от предстоящей свадьбы.
"Она сказала да! Сейчас я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты - все, что я мог себе представить... и даже больше. Я просто не могу представить себя без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и спасибо за то, что ты каждый день для меня - как сон", - написал он.
Дженнифер - старшая из троих детей Билла и Мелинды Гейтс. Она учится на врача в Стэнфордском университете - одном из самых авторитетных и рейтинговых учебных заведений в мире.
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