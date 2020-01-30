Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто станет зятем миллиардера

Дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер помолвлена с египетским конкуристом Найелом Нассаром. О предстоящей свадьбе 23-летняя студентка-медик рассказала в Instagram, опубликовав счастливое фото с женихом.

Фото: @jenniferkgates в Instagram

"Найел Нассар, ты уникальный. На прошлых выходных ты совершенно сбил меня с ног, ты удивил меня в самом значимом из наших любимых мест. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни, учась, взрослея, смеясь и любя вместе. Да, миллион раз да!" - написала девушка.

Всего неделю назад Дженнифер Гейтс в социальных сетях поздравила возлюбленного с днем рождения.

"Не могу выразить словами, насколько ты необыкновенный… Самый сострадательный, умный, веселый, поддерживающий, теплый, смиренный человек", - написала она под фото, на котором запечатлен их романтический поцелуй.

Фото: @jenniferkgates в Instagram

Найел Нассар - профессиональный конкурист. Конкур - вид зрелищных конных соревнований, в которых лошадь преодолевает препятствия разной сложности и высоты. Сам он также не стал скрывать радость от предстоящей свадьбы.

"Она сказала да! Сейчас я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты - все, что я мог себе представить... и даже больше. Я просто не могу представить себя без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и спасибо за то, что ты каждый день для меня - как сон", - написал он.

Фото: @nayelnassar в Instagram

Дженнифер - старшая из троих детей Билла и Мелинды Гейтс. Она учится на врача в Стэнфордском университете - одном из самых авторитетных и рейтинговых учебных заведений в мире.

Перед Рождеством потерявшая мать американка получила 36 кг подарков от Билла Гейтса. Миллиардер стал для незнакомки настоящим Сантой!

Ранее основатель Microsoft сделал сенсационное признание. Вот, что Билл Гейтс считает своей величайшей ошибкой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.