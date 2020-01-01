Потерявшая мать американка получила 36 кг подарков от Билла Гейтса: фото

С 2013 года основатель Microsoft Билл Гейтс ежегодно участвует в церемонии обмена подарками "Тайный Санта" через RedditGifts. Онлайн-сервис связывает пользователей социального новостного сайта Reddit друг с другом, и в 2019 году подопечной миллиардера стала молодая женщина, только что потерявшая мать. Гейтс отличился чрезвычайной внимательностью, подарив незнакомке 36 кг подарков.

17 декабря Шелби из Мичигана пришло письмо с оповещением, что посылка "Тайного Санты" была отправлена ей из штата Вашингтон через RedditGifts. Девушка сразу же пошутила, что, возможно, это от Билла Гейтса, который известен большой любовью к RedditGifts. Но шутка Шелби оказалась правдой.

Коробка, которую вручили ей в отделении службы доставки, весила 36 кг. Она была настолько большой, что не поместилась в ее машину. Девушке пришлось открыть подарки на глазах у взволнованных сотрудников, которые знали, кто стал "Тайным Сантой" Шелби.

Большую часть информации об интересах Шелби Гейтс и его команда получили из ее профиля в RedditGifts. Девушка упомянула любовь к книгам, "Звездным войнам", "Гарри Поттеру", игре "Зельда", сериалу "Твин Пикс", кошкам и отдыху на природе. Был также один особый факт, который команда Гейтса обнаружила самостоятельно. Мама Шелби скончалась в 2019 году от сердечно-сосудистого заболевания, всего за 10 дней до ее свадьбы. Гейтс сделал пожертвование Американской кардиологической ассоциации на имя усопшей - такую просьбу ее семья обнародовала в некрологе.

"Я увидела знаменитую открытку Билла Гейтса с фотографией, показывающей, как он ее подписывает, и у меня внутри все перевернулось", - рассказала Шелби на Reddit.

Внутри коробки девушка нашла копию оригинальной рукописи "Великого Гэтсби" с подписью Фицджеральда; шляпу Гарри Поттера; пару сложных конструкторов Lego для взрослых, включая гигантский замок Хогвартс и R2D2; еще восемь книг; игрушки для кошки; серьги и великолепное стеганое одеяло Zelda ручной работы; гамак с москитной сеткой; 5 сценариев 2 сезона Твин Пикс и куртку, которую носил кто-то из съемочной группы сериала; восемь пакетов печенья Oreo.

Билл Гейтс, вы чудо. До сих пор не могу поверить, как мне повезло, как круто и уважительно, что кто-то собрал такой особенный и персонализированный набор подарков просто для старой доброй меня, - написала она на Reddit. - И ваше пожертвование в Американскую кардиологическую ассоциацию в память о моей мамы - самый особый подарок из всех. Это для меня значит больше, чем я могу выразить".

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