RU  UA

Лайм

Умер британский актер, снимавшийся в "Звездных войнах": причина смерти

В последние годы он боролся с онкологией

суббота, 1 февраля 2020, 16:11
читати статтю українською

На 82-м году жизни скончался британский актер Алан Харрис, наиболее известный ролями в "Звездных войнах". Он умер из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.

О смерти Харриса изданию Syfy Wire сообщил менеджер актера Закери Макгиннис. Он отметил, что Алан "любил жизнь и жил каждый день на полную".

Информацию о кончине актера подтвердило сообщество Imperial Signings в Facebook. Авторы поста отметили, что несмотря на тяжелый недуг, Харрис продолжал ходить на все фан-встречи и радовать поклонников. В комментариях фаны выражают соболезнования и делятся снимками с актером.

Алан Харрис снимался в трех эпизодах "Звездных войн", в том числе, в "Эпизоде V: Империя наносит ответный удар". Там он исполнил роль охотника за головами из расы рептилий, врага Хана Сола - Босска. В другой части трилогии Харрис играл штурмовика.

Алан также снимался в таких фильмах, как "Сияние", "Заводной апельсин" и сериале "Доктор Кто". Перед тем как построить карьеру актера, Харрис работал моделью.

  • Ранее в США ушел из жизни знаменитый актер Питер Мейхью. Исполнитель одной из главных ролей в "Звездных войнах" скончался у себя дома.
  • В возрасте 77 лет в Лондоне скончался легендарный британский комик Терри Джонс, один из основателей комедийной труппы "Монти Пайтон".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Солистка "НеАнгелов" выгуляла на Мальдивах купальник в цветах украинского флага: фото

Виктория Смеюха похвасталась яркими фото с отдыха на Мальдивах, среди которых есть и в бикини.

Певица МакSим берет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим решила уйти в бессрочный творческий отпуск.

Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт

Украинская певица Джамала сообщила, что не будет выступать в Ереване 14 февраля, а билеты на концерт продают без ее ведома.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: