Умер британский актер, снимавшийся в "Звездных войнах": причина смерти

На 82-м году жизни скончался британский актер Алан Харрис, наиболее известный ролями в "Звездных войнах". Он умер из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.

О смерти Харриса изданию Syfy Wire сообщил менеджер актера Закери Макгиннис. Он отметил, что Алан "любил жизнь и жил каждый день на полную".

Информацию о кончине актера подтвердило сообщество Imperial Signings в Facebook. Авторы поста отметили, что несмотря на тяжелый недуг, Харрис продолжал ходить на все фан-встречи и радовать поклонников. В комментариях фаны выражают соболезнования и делятся снимками с актером.

Алан Харрис снимался в трех эпизодах "Звездных войн", в том числе, в "Эпизоде V: Империя наносит ответный удар". Там он исполнил роль охотника за головами из расы рептилий, врага Хана Сола - Босска. В другой части трилогии Харрис играл штурмовика.

Алан также снимался в таких фильмах, как "Сияние", "Заводной апельсин" и сериале "Доктор Кто". Перед тем как построить карьеру актера, Харрис работал моделью.

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