44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой и показала новое семейное фото

Если фаны Миллы Йовович привыкли видеть ее в окружении мужа и двух девочек, то теперь их на семейных снимках актрисы будет на одну больше. В ночь на 3 февраля звезда саги "5 элемент" родила третьего ребенка, девочку Оушан (Osian).

Новым фото семьи на личной странице в Инстаграм поделилась старшая из дочерей актрисы Эва Габо: "Добро пожаловать в этот мир, моя маленькая сестренка", - написала она. В своем посте Эва также пояснила, что имя новорожденной читается именно через "ш".

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Всего за несколько часов пост Эвы собрал в соцсети более 30 тыс. лайков. В комментариях маленькой Оушан желают быть счастливой и наслаждаться беззаботным детством.

Напомним, в 2009 году Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым до этого была в отношениях семь лет. В 2007-м, за два года до свадьбы, у пары родилась дочь Эва, а в 2015-м супруги стали родителями во второй раз - на свет появилась их дочь Дашиэл.

Ранее Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери. Сходство девочки с актрисой поражает ее поклонников.

А вот так за шесть недель до родов выглядела семья Миллы Йовович. Актриса делилась в Инстаграм милым рождественским фото с мужем и детьми.

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