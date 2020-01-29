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Совсем как мама: Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери

Сходство девочки с 44-летней Йовович сразу же бросается в глаза

среда, 29 января 2020, 10:49
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Милла Йовович попала в модельный бизнес в 9 лет, и ее старшая дочь Эва успешно следует по стопам матери. 12-летняя девочка появилась на обложке британского журнала Love, для которого в разные годы снимались Мадонна, Шер, Кейт Мосс, Майли Сайрус и Джастин Бибер.

Гордая мама поспешила поделиться успехами дочери в Instagram. Оказывается, Эва нацелена стать актрисой, и первый фильм с ее участием выйдет уже через несколько месяцев.

"Моего волшебного маленького единорога Эву Габо Андерсон выбрали для обложки журнала Love в год Крысы! Незабываемо! Обложка и фотографии внутри такие же волшебные, как и она! Я так горжусь своей маленькой феей, потому что она не только следует своей мечте стать актрисой, усердно посещая занятия, прослушивая и получая потрясающие оценки в школе (наше семейное правило - если оценки опускаются ниже B, никаких прослушиваний), но также снялась в большом фильме, который на данный момент совершенно секретен, но будет выпущен всего через несколько месяцев!" - написала Йовович.

"Эва, мы с твоим отцом всегда учили тебя, что мечтать о большом - это только малая часть битвы. Упорный труд и наличие дисциплины, чтобы воплотить в жизнь эти большие мечты, - это настоящий секрет успеха, и ты усвоила это, детка!" - поздравила она начинающую звезду.

Поклонники и друзья Миллы Йовович в Instagram в который раз поспешили отметить, что Эва - копия своей знаменитой мамы.

"Сперва подумал, что это ты", - пишут в комментариях. "Она такая красавица, совсем как мама", "Я подумала, что это одна из твоих старых обложек", "Как же хорошо, что девочки похожи на маму, а не на папу. Не в обиду будет сказано!"

В браке с режиссером "Обители зла" Полом Андерсоном Милла Йовович воспитывает двоих дочерей - 12-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. Сейчас актриса находится на последних сроках третьей беременности.

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