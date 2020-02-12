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Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения - и все бы хорошо, если бы не фотошоп

Супруг исполнительницы отмечает свой 47-ой день рождения

среда, 12 февраля 2020, 13:37
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Продюсер Аслан Ахмадов, муж украинской певицы Ирины Билык, отмечает 12 февраля свой 47-ой день рождения. В связи с этим на личной странице артистки в Инстаграм появился тематический пост - совместное фото супругов и несколько строк от души. И все бы ничего, если бы автор этого фото не заигрался с ретушью.

"Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова… Таких, как ты нет и не будет!!" - написала под снимком артистка. На фото Ирина Билык бережно касается тела супруга, но узнать исполнительницу можно не сразу.

На переусердствования с редактором обратили внимание и фолловеры Билык. Певицу призвали не портить свою настоящую внешность искусственными эффектами: "Зачем столько ретуши? Вы же и так хорошо выглядите. Такие пластиковые лица и руки. Не делайте этого с собой", - отметили в одном из комментариев под снимком.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов поженились в 2015 году. В том же году у пары родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. В своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что с мужем проводит очень мало времени. Как известно, Ирина живет в Киеве, а Аслан - в Москве.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Ирина Билык

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