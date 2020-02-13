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И что после такого скажешь? Актер "Дизель Шоу" рассказал, как пытался уберечь коллегу от трагедии

Егор Крутоголов вспомнил трагическое ДТП, унесшее жизнь Марины Поплавской

четверг, 13 февраля 2020, 11:29
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Почти полтора года прошло с момента трагического ДТП, унесшего жизнь Марины Поплавской, а актеры "Дизель Шоу" до сих пор вспоминают тот день с горечью и болью. Егор Крутоголов признался, что не раз уговаривал коллегу пересесть в более безопасное место.

Об этом худрук юмористической студии рассказал в программе "Зірковий шлях". "Если мы все время валялись сзади, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась. Марина всегда сидела впереди", - вспоминает Егор.

"И я не раз подходил к ней и говорил, что это самое небезопасное место в автобусе: "Посмотри вперед – здесь сплошное стекло". На что Марина мне всегда говорила: "Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей сидеть". И что после такого скажешь? Ты же не думаешь в эти моменты о трагических последствиях", - поделился Крутоголов.

Актер также рассказал о судьбе водителя, который перевозил актеров в тот трагический день. Известно, что мужчина получил условный срок 3 года с лишением водительских прав. Также суд обязал его выплатить моральную компенсацию пострадавшим актерам, а также семье Марины Поплавской, – всего более миллиона гривен.

"Я не могу винить этого человека в том, что он заснул за рулем. Скорее всего, что именно так все и произошло. А думаю, что этот человек, естественно, искренне сожалеет о произошедшем. Я просто понимаю, как это может быстро произойти. Потому что я сам дважды засыпал за рулем", - заступился за водителя Крутоголов.

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии Марина Поплавская погибла на месте. Известно, что в момент ДТП актриса находилась на переднем сидении, рядом с водителем.

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