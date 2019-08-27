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Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП

Егор Крутоголов сделал первые шаги без костылей

вторник, 27 августа 2019, 12:40
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Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, рассказал о первых успехах реабилитации.

На странице юмориста в Facebook появился пост, в котором он поделился своей радостью - он сделал первые шаги без костылей. Это произошло на недавнем концерте в Одессе.

"Дело в том, что после нашего трагического дтп, в котором я порвал связки колена, я попытался реабилитироваться без оперативного вмешательства и мне почти это удалось, потому что из четырех порванных (и полностью и частично) связок, прижились 3, я почти начал ходить не хромая, но 2 не выдержали увеличивающихся нагрузок и вновь порвались", - рассказал Крутоголов.

В июле Егор перенес операцию, в ходе которой ему пришили две связки. И хотя реабилитация займет еще несколько месяцев, актер уже может похвастаться первыми успехами.

"День Независимости стал для меня точкой обратного отсчета и целью - я хотел выйти в этот важный день на сцену без костылей и мне это удалось - за 4 дня до концерта я их отбросил! В день концерта я поставил для себя личный рекорд - 11300 шагов и это для меня очень крутое достижение, я собой горжусь", - поделился Крутоголов.

Напомним, что 20 октября 2018 года произошло трагическое ДТП. Автобус с актерами "Дизель шоу" влетел в грузовик "Новая почта". Марина Поплавская погибла на месте. Другие участники получили различные травмы.

  • Егор Крутоголов во второй раз станет отцом. О скором пополнении в семье комика сообщила команда "Дизель Студио".
  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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