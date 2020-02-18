СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию

СМИ активно обсуждают очередные изменения во внешности 70-летней Аллы Пугачевой. И если зачастую таблоиды утверждают, что примадонна "помолодела", то сейчас якобы все дело в рисковой операции, которая грозила артистке малоприятными последствиями.

Так, к примеру, российский таблоид Super комментирует в Телеграм свежие фото Пугачевой, которую недавно застали в одном из кинотеатров Москвы. Журналисты издания утверждают, что артистка прибегла к услугам некоего "звездного" хирурга, чтобы подправить подбородок, веки и сделать подтяжку лица.

Фото: Super.ru

При всем этом источник утверждает, что новые услуги хирурга могли обернуться для Пугачевой плачевными последствиями, ведь после нескольких операций на сердце артистке якобы запретили любое применение наркоза. Без него, как известно, пластика невозможна.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Сама Пугачева и ее представители, впрочем, как и всегда, на расспросы журналистов не отвечают. Поэтому разговоры на тему внешности артистки так и остаются в статусах доводов и домыслов ее любопытных поклонников и журналистов.

Ранее накрашенная Алла Пугачева попробовала сделать дерзкое селфи "уточкой". В итоге 70-летняя артистка лишь заставила фанов снова спорить насчет ее внешности.

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