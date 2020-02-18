Я представляю "Тартак" с новым вокалистом - Положинский впервые о решении покинуть группу

У экс-лидера групп "Тартак" и "Був’є" Сашка Положинского нет единой причины, которой он мог бы объяснить свое решение покинуть оба проекта спустя годы. К этому музыкант шел долгое время и причины скорее имеют личный характер.

Как добавил Положинский в интервью проекту "Українскьий контекст", он вполне представляет существование обеих групп с новым вокалистом. При этом его коллеги такого мнения пока не разделяют.

"Это долгий разговор, и там нет какой-то одной причиной, которая бы могла все объяснить. К этому шло длительное время. Думаю, что и я еще не готов детально разбираться в этой ситуации. Просто в какой-то момент я почувствовал, что должен это сделать, и должен сделать сейчас. Это не было озвучено сразу, я дал себе время, чтобы осмыслить, понять и убедиться, что все действительно так", - рассказал он.

Как добавил Положинский, он понимает, что его решение было неприятным для поклонников и коллег по группе: "Но я также понял, что лучше это сделать вовремя, и что это время пришло".

Сейчас у музыканта нет никаких творческих планов. Что же касается его коллег, они также в растерянности, хотя Положинский надеется на дальнейшую их деятельность без него.

"Я понимаю, что это очень трудно воспринять людям, которые меня с ними [группами] ассоциировали. Они не представляют их без меня. А я представляю. Представляю, что может прийти новый вокалист, в чем-то, может, даже более талантливый", - добавил он.

Напомним, группа "Тартак" существует уже 23 года и выпустила за это время 10 студийных альбомов. На момент основания, в 1996-м, в ее составе были Сашко Положинский и Василий Зинкевич-младший. Позже к ним присоединились Андрей Благун и Андрей Самойло. В этом составе группа-победитель фестиваля "Червона рута-1997" объехала с концертами всю Украину.

В 2018 году theLime пообщался с Сашком Положинским. В интервью музыкант подискутировал о переменах в Украине после Майдана, квотах на радио и войне с РФ.

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