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Дочь Стивена Спилберга решилась на признание - она снимается в порно и мечтает танцевать стриптиз

Родителям Микаэла сообщила новость по FaceTime

четверг, 20 февраля 2020, 13:08
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Дочь оскароносного режиссера Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк юрского периода") в своем свежем интервью решилась на откровенное признание. 23-летняя Микаэла снимается в порно и подумывает о карьере стриптизерши.

Как пишет The Sun, эту новость незадолго до интервью она сообщила родителям по FaceTime. 73-летний Спилберг и его 66-летняя супруга Кейт Кэпшоу были удивлены, но сильно не расстроились. Ранее девушка уже признавалась семье, что на обыкновенной работе чувствует себя несчастной и мечтает раскрыть свои таланты в несколько другой сфере. Вряд ли, конечно, режиссер подозревал, что речь пойдет о контенте 18+.

Фото: the-sun.com

Микаэла - приемная дочь Спилберга. Девочку усыновили еще в совершенно раннем возрасте. Последние несколько лет она страдала от анорексии, алкоголизма и прочих последствий расстройства личности. Все из-за сексуального насилия, которое ей пришлось пережить в детстве (Стивен и Кейт здесь, конечно, не при чем).

"Я устала ненавидеть свое тело <...> Устала работать изо дня в день на работе, которая не приносит мне никакого удовольствия <...> Занимаясь этим, я чувствую, что могу "удовлетворить" других, и это приятно, потому что я не чувствую себя униженной", - объяснила в интервью Микаэла.

Фото: the-sun.com

По словам девушки, от природы ей досталась пышная грудь, которой она не будет впредь стесняться: "Честно говоря, я так долго ненавидела свою грудь, но загрузив в сеть несколько первых видео, я, наконец-то, научилась принимать ее. К тому же поняла, что она - мой источник дохода".

Первые видео девушка загрузила на PornHub, но позже временно сняла их, так как ей было необходимо урегулировать вопросы лицензии работника секс-индустрии. Сейчас Микаэла проживает в Нэшвилле, Теннесси и надеется, что ее новая работа вскоре будет приносить ей высокий и стабильный доход.

Фото: the-sun.com

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