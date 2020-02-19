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Девушки из России снялись в порноклипе Тилля Линдеманна - в сети на них устроили охоту

Актрисам пришлось удалять аккаунты из соцсетей

среда, 19 февраля 2020, 17:48
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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн пустился во все тяжкие. Сняв откровенный клип Platz Eins с элементами порно для своего сайд-проекта Lindemann, музыкант создал еще один - Na Chui, название которого без проблем понимает каждый, кто владеет русским или украинским языками.

Новая формация тут же выпустила трек Till The End и клип к нему, который оказался не менее откровенным порно-фильмом, который вот уже несколько дней к ряду обсуждается в сети. Как стало известно позже, съемки проходили в Санкт-Петербурге и в них приняли участие девушки из России, которым вскоре пришлось об этом пожалеть. Ведь местные моралисты устроили им настоящую травлю.

Все дело в том, что узнав личности девушек, местный портал "Двач" обнародовал их имена и аккаунты в соцсетях. В адрес актрис тут же посыпались оскорбления и даже угрозы, в связи с чем некоторые уже удалили все свои аккаунты.

Телеграм-канал "Лентач" показал скрин из мессенджера одной из актрис. На фото видны оскорбительные сообщения и издевки неизвестных, которые посчитали нужным высказаться об участии девушек в съемках клипа.

Фото: t.me/lentachold

В комментарии "Экспресс-газете" одна из девушек рассказала, что в съемках видео принимали участие не только актрисы из России. Что же касается сцен с элементами порно, в них снялись лишь несколько россиянок, а с травлей из-за публикации на "Дваче" столкнулись все.

"Рассылают всякие гадости по сетям про меня, друзьям, родителям. Но это ладно – мне плевать, я ничего такого не делала. Но ведь теперь опубликован мой адрес и адрес моих подруг. Что больным людям придет в голову – никто не знает", - отметила она.

  • Ранее дуэт Lindemann выпустил три клипа на треки из нового альбома - Steh auf, Ich weiß es nicht и Knebel.
  • Известный своей брутальностью и скандальным имиджем Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото с матерью.

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