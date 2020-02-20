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Наталья Могилевская показала припухшее лицо после перенесенной операции

Поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления

четверг, 20 февраля 2020, 17:47
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Украинская певица и тренер "Лиги Смеха" Наталья Могилевская перенесла стоматологическую операцию. Но несмотря на неприятную ситуацию, артистка решила не унывать, а нашла способ креативно обыграть последствия хирургического вмешательства.

Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Instagram. На кадрах видео Наталья показывает припухшую щеку, на которой карандашом написано "хомяк". "Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему что приносит жизнь!", - подписала ролик Могилевская.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных", - говорит на видео Могилевская.

Поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили Наталью за идею.

"Наташенька, скорейшего выздоровления! И спасибо за креатив, сейчас подруге позвоню, дам подсказку", "Вы умничка, всегда на позитиве! Поправляйтесь!", "Главное хорошее чувство юмора", "Супер, отличное решение", "Скорейшего выздоровления", - пишут комментаторы.

  • Наталья Могилевская с недавних пор не скрывает, что влюблена, однако раскрывать личность своего избранника пока не спешит. Но недавно певица нарушила молчание и рассказала несколько фактов о своем возлюбленном.
  • Певица также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу - стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя Могилевская решиться родить - пока не известно.

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