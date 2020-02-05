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Приходится жить на две страны: Наталья Могилевская рассказала об отношениях со своим возлюбленным

Певица разоткровенничалась о личной жизни

среда, 5 февраля 2020, 10:16
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Наталья Могилевская не скрывает, что влюблена, однако раскрывать личность своего избранника пока не спешит. Но на днях певица нарушила молчание и расксказала несколько фактов о своем возлюбленном.

Так, в интервью Кате Осадчей для "Світського життя" артистка призналась, что ее любимый мужчина работает преподавателем и живет в другой стране. Правда, в какой именно - Наталья не уточнила.

"Мне действительно приходится сейчас жить на две страны. У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня - тут, потому что моя жизнь связана с этой страной. Как мы будем это решать, я не знаю", - рассказала Могилевская.

Напомним, у Натальи Могилевской было два брака. Первый раз певица вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Спустя полгода супруги расстались. Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, Наталья прожила пять лет.

После неудавшихся отношений, Могилевская полностью погрузилась в работу. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь же откладывала на потом. Сейчас Наталья снова впустила любовь в свою жизнь, и признается, что очень счастлива.

  • Наталья Могилевская также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу - стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя певица решиться родить - пока не известно.
  • Также смотрите на theLime клип Натальи Могилевской на песню "Покохала". По сюжету видеоряда, певицу окружают разные мужчины, из которых она в итоге выбирает одного.

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