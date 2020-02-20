Принц Гарри ответил на главный вопрос о титулах и престолонаследии после отказа от королевских обязанностей

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл решили начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца, королевские фанаты задавались вопросом, сохранит ли принц свой титул и право престолонаследия. Теперь представитель пары рассказал, станут ли Гарри и Меган обычными гражданами.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Будучи внуком Ее Величества и вторым сыном принца Уэльского, принц Гарри остается шестым в ряду преемственности, а статус герцога и герцогини Сассекских в Порядке старшинства остается неизменным", - сказал представитель пары.

Таким образом, Гарри и Меган формально сохранят свои звания "Их Королевское Высочество", но не будут активно их использовать. Также они смогут называть себя герцогом и герцогиней Сассексскими, графом и графиней Думбартона, бароном и баронессой Килкил.

Соглашение, достигнутое между королевой Елизаветой II, ее внуком и его женой, вступит в силу с 31 марта. Начиная с 1 апреля, Гарри и Меган больше не будут занимать офис в Букингемском дворце и представят команду своего благотворительного фонда в Великобритании.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Герцог и герцогиня будут проводить время как в Великобритании, так и в Северной Америке, - добавил представитель. - Также они проводят встречи в рамках своей текущей работы по созданию новой некоммерческой организации. Детали ее будут раскрыты позже в этом году. В целом, направления их работы останутся неизменными, включая Содружество наций, общество, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье".

Так или иначе, через 12 месяцев королевская семья пересмотрит соглашение, чтобы определить будущее принца Гарри и Меган.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Новая модель рабочей и финансовой независимости не имеет прецедентов, потому королевская семья и Сассекские согласились провести 12-месячное наблюдение, чтобы гарантировать, что договоренность выполняется со всех сторон, - добавил представитель. - Поскольку герцог и герцогиня отступают как старшие члены королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова "королевский" в этом контексте требует пересмотра. Обсуждения все еще продолжаются, а решение будет объявлено вместе с созданием их новой некоммерческой организации".

Хотя обсуждения продолжаются, вероятнее всего, они не будут использовать слово "королевский" в названии своего благотворительного фонда.

Уже в начале февраля СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл нашли работу. Но нет, шутки о работе в Макдональдз в сторону! Говорят, супруги налаживают связи с крупнейшими инвестиционными банками в мире.

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