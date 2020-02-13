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Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу: как пара станет финансово независимой

Шутки про работу в Макдональдз в сторону! Пара налаживает связи с крупнейшими инвестиционными банками в мире

четверг, 13 февраля 2020, 11:52
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и переехали в Канаду, чтобы жить спокойной жизнью и стать финансово независимыми. И хотя большую часть времени они проводили с 8-месячным Арчи в особняке на острове Ванкувер, им удалось найти достойный источник дохода. Издание Vanity Fair со ссылкой на британские медиа сообщает, что королевская пара посетила Майами, чтобы выступить на саммите банка JP Morgan Chase. Как и многие общественные деятели, Гарри и Меган теперь смогут взимать плату за выступления для частных лиц.

По информации Daily Mirror, принц Гарри также ведет переговоры с крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs. Источник сообщил, что Гарри может появиться в их веб-сериале Talks With GS. Позже бизнес-издание CNBC подтвердило, что Гарри присоединится к шоу с ноября, но его выступление будет бесплатным.

Во время выступления на JP Morgan Chase принц Гарри обсуждал темы психического здоровья, детских травм и смерти его матери, принцессы Дианы. Это не слишком отличается от многих благотворительных выступлений, которые он проводил, работая на королевскую семью.

Путь Меган к финансовой независимости начался через несколько дней после объявления о том, что пара хочет сложить полномочия. В СМИ появились сообщения о том, что Меган заключила сделку с Disney. Герцогиня согласилась заняться озвучкой в обмен на пожертвование благотворительной организации по борьбе с браконьерством "Слоны без границ".

Daily Mail сообщает, что на этом сотрудничество Меган с Disney не заканчивается. "Голос за кадром - это только начало, их ждет больше совместных проектов", - сообщил изданию источник.

Пока новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл мало отличается от их королевского прошлого. Единственное отличие состоит в том, что королевская пресс-служба не занимается публикацией их заявлений и не освещает их визиты, и у них действительно есть потенциал зарабатывать деньги для своей семьи.

  • В 2020 году плохие новости для королевской семьи Великобритании не закончились. Теперь любимый внук Елизаветы II разводится с женой.
  • Недавно Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке. Звезда не прочь поселить у себя королевскую пару. Конечно же, не бесплатно.

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