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Украинская певица решилась на кардинальные перемены во внешности - и все ради эффектной премьеры

40-летняя артистка решилась на смелый эксперимент

четверг, 20 февраля 2020, 12:50
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Украинская певица Екатерина Бужинская предстала перед поклонниками в неожиданном образе - белокурая красавица превратилась в рыжую бестию. Как оказалось, на радикальные перемены во внешности артистка решилась ради премьеры песни.

Композиция получила название "Танго - Femme Fatale" и уже доступна для прослушивания на YouTube-канале звезды. "Это очень женская песня, о любви, которая может окрылять или убивать", - прокомментировала Бужинская.

Поклонники певицы по-разному восприняли новый образ своего кумира: одни считают его удачным, а другие назвали агрессивным, отметив, что Екатерине больше идут более мягкие и женственные образы.

Фото: instagram.com/buzhynska

"Непривычно вас видеть с рыжими волосами но в целом прикольно", "Очень удачный образ и необычно", "Бестия, но хорошая", "Довольно агрессивно и необычно. Вам очень идут более мягкие и сахарные образы", "Образ идет, но с начесом перебор", "Блондинкой вам гораздо лучше", "Честно, это не ваше, простите", "Ужас", - пишут фанаты в комментариях.

Фото: instagram.com/buzhynska

Фото: instagram.com/buzhynska

Фото: instagram.com/buzhynska

  • Ранее Екатерина Бужинская обратилась за советом к фолловерам в соцсети - что делать с "няней-оборотнем", которая злоупотребляла алкоголем и накачивала ребенка успокоительным, чтобы он больше спал.
  • Также певица сообщила о смерти родного человека. Болью потери Екатерина Бужинская поделилась с поклонникам в социальной сети.

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