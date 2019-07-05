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Украинская знаменитость пожаловалась на няню-изверга - та накачивала ребенка успокоительным

Подробности произошедшего певица пока держит в тайне

пятница, 5 июля 2019, 16:50
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Украинская певица Екатерина Бужинская обратилась за советом к фолловерам в соцсети - что делать с "няней-оборотнем", которая злоупотребляла алкголем и накачивала ребенка успокоительным, чтобы он больше спал.

Соответствующий пост появился на странице 39-летней артистки. Подробностей певица раскрывать не стала.

"Друзья! Хелп! Если бы вы узнали, что няня злоупотребляет на рабочем месте и дает успокаивающие лекарства маленькому ребенку, чтобы он спал… Что бы вы с ней сделали?" - написала Бужинская, добавив к своему посту хештег #няниоборотни.

The Lime связался с артисткой, однако она не решилась пока раскрывать подробностей происходящего: "Пока разбираюсь. Не готова комментировать", - ответила певица. Тем не менее ответы Бужинской на вопросы ее фолловеров под постом говорят о том, что няню она уже уволила. Намерена ли певица обращаться с этим вопросом к правоохранительным органам - пока не известно.

Советы подписчиков артистки оказались кардинально разными: если одни рекомендуют "отпустить с Богом", то другие настроены решительнее и советуют певице добиться суда и наказания для женщины.

По просьбе фолловеров певица также разместила фотографию няни. Личность женщины на данный момент остается неизвестной.

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