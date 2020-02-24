Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь

В 1946 году украинский хореограф Григорий Чапкис, который недавно отпраздновал свой 90-й день рождения, оказался в числе подростков-танцоров, задействованных во всесоюзной олимпиаде. Дети выступали перед Сталиным и Хрущевым. И этот вечер, как вспоминает сегодня Чапкис, изменил его жизнь навсегда.

"Туда съехалось полторы тысячи человек со всех 15 республик, в старом кремлевском театре был заключительный концерт. В этом концерте было по одному номеру от каждой республики. В финале, конечно, танцевали гопак <...> Есть снимки, где шесть пацанов вышли ползуночками на авансцену, – среди них и я", - рассказал он в интервью Гордону.

Фото: photo.i.ua

В первом ряду, как выразился Чапкис, собралась вся братва - Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Климент Ворошилов, Николай Булганин и Никита Хрущев. По завершении номера Сталин вдруг подошел к сцене и взял еще юного Чапкиса на руки.

"Никто не знал, почему именно меня <...> Он меня снял. Посадил к себе на колени <...> У меня был шок: я не понимал, что происходит. И самое главное – страх", - продолжил хореограф.

Помимо волнения Чапкис вспомнил неприятные ощущения. Ведь на портретах дети привыкли видеть "вождя" высоким, статным, красивым. В реальной жизни Сталин заметно отличался: "На всех фотографиях он же был красивый, разрисованный. А тут лицо побито оспой... Неприятные ощущения".

Разговора со Сталиным Чапкис не вспомнил. Из-за волнения был словно в дурмане. После короткой беседы с мальчиком, тот вручил ему коробку с наручными часами. После этого Сталин вернул юного танцора на сцену.

"Это длилось, думаю, полторы-две минуты от силы. Но это изменило всю мою жизнь, жизнь моих родителей, жизнь моих сестер и братьев, моих детей и внуков. Вот что значит судьба", - признался Чапкис. По словам хореографа, по возвращению из Москвы его встречали как самого популярного мальчика в мире. Вскоре после этого он стал танцевать в областном управлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский к 90-летию Григория Чапкиса наградил хореографа почетным орденом. А ведь ранее Чапкис оценивал таланты гаранта на "Танцях з зірками".

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