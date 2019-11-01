89-летний Чапкис рассказал о трех браках и молодой возлюбленной: их разница в возрасте - 51 год

Знаменитый балетмейстер, народный артист Украины и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис поделился неожиданными подробностями своей личной жизни.

Оказывается, за плечами 89-летнего танцора три брака. А сейчас он счастлив в отношениях с избранницей, которая младше него на 51 год. Об этом сам Чапкис рассказал в программе "Життя відомих людей".

"Первая жена - царство ей небесное. Вторая жена – мы разошлись по обычной причине. Она сейчас живет в Америке, там мой сын. А я хочу жить в Украине. А третья жена... Мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию – мы разошлись", - рассказал балетмейстер.

Сейчас у Григория Чапкиса есть молодая спутница, которая не дает ему чувствовать себя одиноким.

"Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней. У меня появился стимул. Понимаешь? Надо за кем-то ухаживать, надо кому-то делать сюрпризы, надо кому-то высказать. Я не могу сказать, что это моя жена, у нас нет печати. Мы живем, но она еще не "созрела". Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей – 38, а мне 90! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!" – признался артист.

Отметим, что Григорий Чапкис в феврале следующего года будет отмечать юбилей - 90 лет.

Фавориты шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя.

27 октября в эфире канала "1+1" прошел 10 выпуск шоу Танці з зірками-2019. Кто покинул покинул проект, а кто стал фаворитом эфира - читайте в нашем материале.

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