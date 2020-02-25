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Звезда сериала "Беверли Хиллз" рассказала о жестокой травле ее детей в школе

Известные родители не гарантируют детям защиту от издевательств сверстников

вторник, 25 февраля 2020, 13:20
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Актриса сериала "Беверли Хиллз, 90210" Тори Спеллинг (Донна) в Instagram рассказала, что ее 12-летний сын Лиам и 11-летняя дочь Стелла из-за травли вынуждены были сменить школу. Пожаловаться на буллинг ее побудили общество, которое "часто осуждает знаменитостей за наличие проблем, которые есть у других".

Фото: @torispelling в Instagram

Звезда написала, что ее дочь столкнулась с травлей на первом году обучения в средней школе. Когда обеспокоенные родители обратились к школьной администрации, им сказали, что Стелла "играет жертву", а мальчик, который ее обижает, обязательно изменится.

"Никогда никаких последствий для его действий по отношению к моей дочери и другим детям не было, - жалуется Спеллинг. - Родители этого ребенка находятся в школьном совете. Они дают много денег этой школе. Итак, они победили. Затем мы перевели малышей в другую школу".

На новом месте девочка вновь столкнулась с травлей: одноклассник унижал ее из-за веса и оставлял комментарии сексуального характера. "Эта школа поступила правильно и выгнала мальчика, но ущерб был нанесен", - говорит актриса.

Фото: @torispelling в Instagram

"Лиам, мой первенец, веселый и забавный мальчик. В бывшей школе директор говорил нам, что он немотивированный и ленивый. Бедный ребенок судил по тому, как с ним обращались, и думал, что он «глупый». За пределами школы все совсем не так - он веселый, умный, общительный и креативный! Затем он поступил в новую среднюю школу. Та же школа, что и у Стеллы. Его запугали до такой степени, что у него начались сильные головные боли и боли в животе. Над ним продолжали издеваться так сильно, что нам пришлось уйти", - написала звезда.

Фото: @torispelling в Instagram

Тори Спеллинг в браке с актером Дином Макдермоттом воспитывает пятерых детей. Кроме Лиама и Стеллы, у них есть 9-летняя Хэтти, 8-летний Финн и 3-летний Бо.

  • Ранее коллега Спеллинг по "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти рассказала, что ей диагностировали 4 стадию рака молочной железы. Болезнь вернулась к ней после непродолжительной ремиссии.
  • В 2019 году после тяжелого инсульта скончался актер "Беверли Хиллз" Люк Перри. В популярном сериале 90-х он играл Дилана.

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