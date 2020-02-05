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Шеннен Доэрти поделилась трогательным посланием после диагностики 4 стадии рака

Звезда напомнила друзьям и поклонникам важную истину о жизни и смерти

среда, 5 февраля 2020, 11:45
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4 февраля 48-летняя актриса Шеннен Доэрти рассказала, что после 3-летней ремиссии у нее диагностировали рак 4 стадии. После тяжелого признания звезда сериалов "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные" в Instagram опубликовала трогательное напоминание о том, как важно ценить каждый прожитый день.

Доэрти поделилась кадром из комикса "Peanuts", на котором герои Чарли Браун и Снупи ведут глубокий разговор.

"Мы живем только один раз, Снупи", - говорит Чарли Браун, на что его любимый пес отвечает: "Неправильно! Мы умираем только один раз. Мы живем каждый день!"

В комментариях звезду поддержали тысячи ее фанатов и десятки близких друзей, включая Сару Мишель Геллар, Сельму Блэр и Тори Спеллинг.

"Прекрасно сказано, моя замечательная подруга, - комментирует Геллар. - Мне довелось прожить свою жизнь рядом с тобой, мне очень повезло".

"Ты освещаешь наш путь. Ты любима", - пишет Блэр, которая сама борется с рассеянным склерозом.

"Шлю много любви, поддержки и животных, чтобы заставить тебя улыбнуться", - постаралась подбодрить подругу Спеллинг.

Напомним, что 3 года назад Доэрти закончила лечение рака груди и вошла в ремиссию, но сегодня эту победу она называет "сладкой пилюлей", которая предшествовала возвращению болезни. О своем диагнозе актриса узнала вскоре после смерти коллеги по сериалу "Беверли Хиллз" Люка Перри, однако все же приняла участие в съемках продолжения шоу в 2019 году.

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