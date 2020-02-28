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Сегодня я рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа сменила имя

А также анонсировала выход нового сингла

пятница, 28 февраля 2020, 16:47
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Украинская певица-трансгендер Зианджа, звезда проекта "Голос країни-8" не перестает шокировать своих поклонников. В прошлом году исполнительница решилась на кардинальные перемены во внешности, а теперь сообщила, что сменила имя.

Теперь певица именует себя, как Зи Фамелу. Об этом она заявила на личной странице в Instagram. "Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново!", - написала экс-Зианджа.

"В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣ Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы", - добавила певица-трансгендер.

В своем посте Зи Фамелу также анонсировала выход нового трека. "Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл!", - рассказала артистка.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Напомним, публично Зианджа заявила о себе два года назад на проекте "Голос країни-8". Появление артистки на сцене спровоцировало настоящий ажиотаж, ведь раньше ее знали как певца Бориса Апреля.

Зианджа на "Голосі країни-8"Фото: "1+1"

Борис Апрель принимал участие в украинской "Фабрике звезд" в 2008 году. На проекте стал популярен благодаря своей андрогинной внешности. Однако шоу не принесло ему желанной славы, повергнув певца в депрессию. Поэтому артист решил сменить пол и имя.

Борис Апрель/ЗианджаФото: коллаж из снимков

  • Ранее певица-трансгендер Зианджа призналась, что во время работы в Китае у нее завязались первые отношения с мужчиной. По ее словам, возлюбленный был очень развит в "этой сфере", а она была неопытной.
  • На "Голосі країни" Зианджа одно из своих выступлений посвятила "людям, отвергнутым обществом". "Я хочу показать, что не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь исполнить свою мечту", - сказала тогда певица.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Зианджа

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