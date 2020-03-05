Мужа певицы Ники Минаж, осужденного за попытку изнасилования, снова арестовали

Мужа американской рэп-исполнительницы Ники Минаж Кеннета Петти заключили в тюрьму за то, что он не зарегистрировался в Калифорнии как сексуальный преступник, пишет TMZ.

Фото: @nickiminaj в Instagram

Петти, осужденный за попытку изнасилования несовершеннолетней, переехал в Калифорнию в июле 2019 года. В ноябре у него снова начались проблемы с законом: полиция установила, что он является зарегистрированным сексуальным преступником в штате Нью-Йорк, но его имя отсутствует в калифорнийском реестре. Мужа Ники Минаж выпустили под залог в $20 тыс., но приказали пройти соответствующую процедура. Петти проигнорировал требование, и теперь его делом занялся федеральный суд.

После очередного задержания прокуроры потребовали, чтобы Петти поместили под домашний арест, но вместо этого ему придется носить на лодыжке электронный монитор. Также ему назначили комендантский час и залог в размере $100 тыс. Петти будет находиться под досудебным надзором и уже сдал свой паспорт, ему запретили покидать Южную Калифорнию и употреблять любые наркотики. На 23 марта у него запланировано еще одно слушание.

Сама Ники Минаж ранее выступала в защиту мужа. "Ему было 15 лет, ей было 16… они были в отношениях", - цитирует рэп-звезду издание Page Six. - Бросьте, люди из интернета, вы не сможете управлять моей жизнью. Вы даже не можете управлять своей жизнью".

36-летняя Минаж и Петти связали себя узами брака в октябре 2019 года, всего за несколько месяцев до того, как ее брата Джелани Мараджа приговорили к 25 годам заключения за неоднократное изнасилование его 11-летней падчерицы.

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