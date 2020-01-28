RU  UA

Лайм

Брата певицы Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка

Мужчина утверждает, что обвинения сфабрикованы ради вымогательства

вторник, 28 января 2020, 10:42
читати статтю українською

Старшего брата американской певицы Ники Минаж Джелани Мараджа приговорили к 25 годам тюрьмы за неоднократное изнасилование своей 11-летней падчерицы, пишет издание Page Six.

Приговор вынесли через 2 года после того, как Мараджа официально признали виновным. Сообщается, что сексуальное насилие началось в 2015 году, когда его падчерице было всего 11 лет. Обвинение по этому делу мужчина получил еще в 2016 году, но до сих пор настаивал на своей невиновности и боролся за отмену приговора. По словам Мараджа, история была придумана, чтобы получить от его знаменитой сестры $ 25 млн.

Ники Минаж не было в суде во время вынесения приговора, но адвокат ее брата вслух зачитал письмо звезды трехлетней давности. В нем певица описывает Джелани Мараджа как самого терпеливого, нежного, искреннего и самоотверженного человека, которого она знает.

Сам Марадж во время слушания умолял о более мягком приговоре, хотя виновным себя не признал.

"Я хотел бы извиниться за боль, которую я причинил. У меня были большие проблемы с алкоголем", - сказал он суду.

После вынесения приговора адвокат Мараджа заявил, что его клиент планирует подать апелляцию. Предыдущую попытку обжаловать решение суда отклонили.

  • Недавно Ники Минаж вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Кеннета Петти. Избранник звезды имеет криминальное прошлое - он является осужденным убийцей.
  • Бывшая девушка Джастина Бибера сделала неожиданное признание. Певица Селена Гомес утверждает, что в отношениях с поп-звездой была жертвой эмоционального насилия.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Лобода показала редкий кадр с дочками - перед такой милотой не устоял даже MONATIK

Светлана Лобода поделилась в Instagram милым снимком с дочками - 8-летней Евой и полуторагодовалой Тильдой.

Королевская семья готова к возвращению принца Гарри и Меган: Канада стала для них не лучшим местом

Королевская семья готова к возвращению принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в Канаду - последние новости британской королевской семьи

Селин Дион поздравила сына с днем рождения трогательным наставлением покойного мужа

Селин Дион с сыном - фото. Певица Селин Дион поздравила сына с днем рождения и вспомнила покойного мужа Рене Анжелила - фото

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: