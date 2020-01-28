Брата певицы Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка

Старшего брата американской певицы Ники Минаж Джелани Мараджа приговорили к 25 годам тюрьмы за неоднократное изнасилование своей 11-летней падчерицы, пишет издание Page Six.
Приговор вынесли через 2 года после того, как Мараджа официально признали виновным. Сообщается, что сексуальное насилие началось в 2015 году, когда его падчерице было всего 11 лет. Обвинение по этому делу мужчина получил еще в 2016 году, но до сих пор настаивал на своей невиновности и боролся за отмену приговора. По словам Мараджа, история была придумана, чтобы получить от его знаменитой сестры $ 25 млн.
Ники Минаж не было в суде во время вынесения приговора, но адвокат ее брата вслух зачитал письмо звезды трехлетней давности. В нем певица описывает Джелани Мараджа как самого терпеливого, нежного, искреннего и самоотверженного человека, которого она знает.
Сам Марадж во время слушания умолял о более мягком приговоре, хотя виновным себя не признал.
"Я хотел бы извиниться за боль, которую я причинил. У меня были большие проблемы с алкоголем", - сказал он суду.
После вынесения приговора адвокат Мараджа заявил, что его клиент планирует подать апелляцию. Предыдущую попытку обжаловать решение суда отклонили.
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