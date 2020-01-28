Брата певицы Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка

Старшего брата американской певицы Ники Минаж Джелани Мараджа приговорили к 25 годам тюрьмы за неоднократное изнасилование своей 11-летней падчерицы, пишет издание Page Six.

Приговор вынесли через 2 года после того, как Мараджа официально признали виновным. Сообщается, что сексуальное насилие началось в 2015 году, когда его падчерице было всего 11 лет. Обвинение по этому делу мужчина получил еще в 2016 году, но до сих пор настаивал на своей невиновности и боролся за отмену приговора. По словам Мараджа, история была придумана, чтобы получить от его знаменитой сестры $ 25 млн.

Ники Минаж не было в суде во время вынесения приговора, но адвокат ее брата вслух зачитал письмо звезды трехлетней давности. В нем певица описывает Джелани Мараджа как самого терпеливого, нежного, искреннего и самоотверженного человека, которого она знает.

Сам Марадж во время слушания умолял о более мягком приговоре, хотя виновным себя не признал.

"Я хотел бы извиниться за боль, которую я причинил. У меня были большие проблемы с алкоголем", - сказал он суду.

После вынесения приговора адвокат Мараджа заявил, что его клиент планирует подать апелляцию. Предыдущую попытку обжаловать решение суда отклонили.

Недавно Ники Минаж вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Кеннета Петти. Избранник звезды имеет криминальное прошлое - он является осужденным убийцей.

Бывшая девушка Джастина Бибера сделала неожиданное признание. Певица Селена Гомес утверждает, что в отношениях с поп-звездой была жертвой эмоционального насилия.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.