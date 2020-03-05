Всегда мечтала о своей кукле: известная украинка стала прототипом Барби (фото)

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила персональную копию куклы Барби, которая выглядит, как сама спортсменка.

Фотографией со своей кукольной копией известная украинка поделилась с поклонниками в Instagram. Кукла одета в фехтовальный костюм, а в руках у нее - защитная маска в цветах флага Украины и сабля.

Фото: instagram.com/olgakharlan

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд Barbie для создания этой красотки", - поделилась эмоциями Харлан.

Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать два года назад. Ольга Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию.

Ранее Ольга Харлан снялась для мужского журнала XXL. На обложке глянца спортсменка предстала в распахнутом кожаном плаще и с двумя собаками. Дерзкий образ девушки дополнен чокером и цепью на шее.

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