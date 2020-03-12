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Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом - актер рассказал о симптомах

Супруги были изолированы с целью дальнейшего наблюдения

четверг, 12 марта 2020, 09:51
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Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что у него и у его жены Риты обнаружили коронавирус. Супруги заразились Covid-19 во время путешествия по Австралии.

Об этом оскароносный актер рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, они с супругой почувствовали недомогание и были вынуждены обратиться за помощью к медикам. К своему посту Хэнкс прикрепил фото из больницы, на котором изображены корзина для медицинских отходов и гигиеническая перчатка.

"Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто простудились, у нас появились боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил, а также небольшая температура. Чтобы сыграть по правилам, как сейчас и нужно в мире, мы сдали анализ на коронавирус. Результат был положительным", - сообщил Том Хэнкс.

Актер добавил, что они с женой планируют находиться в изоляции столько, сколько потребуется, а также пообещал, что будут "держать мир в курсе" происходящего.

  • Ранее беременной Кэти Перри и ее будущему мужу Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса. 35-летняя певица и 43-летний актер мечтали пожениться в Японии.
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