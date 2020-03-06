Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса

Быстрое распространение нового коронавируса COVID-19 заставило Кэти Перри и Орланда Блума отменить свадьбу мечты, которую пара планировала сыграть в Японии этим летом, пишет People.
"Все было спланировано в Японии с 150 гостями. Кэти действительно хотелось пойти к алтарю беременной, - сообщил источник, близкий к паре. - Они оба были так воодушевлены, что все свадебные детали наконец-то решились, но из-за коронавируса пришлось поставить паузу".
35-летняя Перри подтвердила свою беременность после выхода клипа Never Worn White в ходе Instagram-сессии с поклонниками.
"Многое произойдет этим летом. Я не только буду рожать в буквальном смысле, но и образно. То, чего вы, ребята, ждали", - сказала она, намекая на выход нового альбома.
Орландо Блум сделал невесте предложение в День святого Валентина 2019 года. От первого брака с моделью Мирандой Керр он воспитывает 9-летнего сына Флинна.
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