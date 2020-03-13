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У группы O.Torvald украли уникальную гитару - музыканты пока в полицию не обращались

Рокеры обратились к злоумышленнику с просьбой вернуть инструмент

пятница, 13 марта 2020, 16:39
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Украинская рок-группа O.Torvald стала жертвой воров - из турового автобуса музыкантов украли уникальную гитару. Инцидент произошел в Одессе возле ночного клуба True Man Club.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил лидер коллектива Женя Галич, прикрепив к посту фото похищенного музыкального инструмента. "Гитара уникальна. Второй такой не существует. Продать или публично играть на ней не получится. Палево", - отметил рокер.

Галич добавил, что в полицию они не обращались, поскольку видели человека, который это сделал. В данный момент музыканты устанавливают личность злоумышленника.

"У нас есть видео с камер наблюдения. Мы видели, кто это сделал. И выясняем личность, пока без полиции. Мы разочарованы, - пишет музыкант. - Поверь, оно того не стоит. Есть шанс, без последствий, анонимно вернуть гитару. Понимаем, что просто ошибся".

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